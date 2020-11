VIDÉO - Revivez les buts de la défaite de l'US Orléans face à Bourg-en-Bresse (1-3)

L'US Orléans n'a pas réussi à enchaîner à la maison. Après leur belle victoire mardi face à Boulogne à la Source, 1-0, les Orléanais se sont inclinés 3 buts à 1 contre Bourg-en-Bresse ce vendredi toujours à la Source. On vous propose de revivre les buts de la rencontre dans les conditions du direct.

Après sa belle victoire ce mardi à la maison face à Boulogne (1-0) et une pépite de Gaëtan Perrin, l'US Orléans ne parvient pas à continuer sur sa lancée. Les Orléanais recevaient Bourg-en-Bresse ce vendredi soir à la Source pour la 14e journée de National et ont été battus 3 buts à 1, malgré le but de Carnéjy Antoine.

On vous propose de revivre ces buts et la défaite de l'USO dans les conditions du direct.

Prochain match ce vendredi face à Bourg-en-Bresse

Les Orléanais se déplaceront à Villefranche le vendredi 4 décembre prochain. Une rencontre qui sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, coup d'envoi 18h. L'USO est désormais dépassé par Bourg-en-Bresse au classement de National et est douzième ce vendredi.