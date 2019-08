VIDÉO - Revivez les buts du Metz-PSG (2-0) dans les conditions du direct

Le PSG s'est facilement imposé face à Metz ce vendredi soir à Saint-Symphorien, une victoire 2 à 0 pour la quatrième journée de Ligue 1. Les buts sont signés Angel Di Maria sur penalty et Eric Choupo Moting après un beau coup franc de Verratti. Revivez les buts dans les conditions du direct.

Paris, France

Les joueurs du Paris-Saint-Germain enchaînent en championnat et s'imposent face à Metz pour la quatrième journée de Ligue 1. Une victoire 2 à 0, acquise en première période grâce à Di Maria et Eric Choupo Moting. A noter que le jeune gardien polonais de 19 ans, Marcin Bulka fête sa première titularisation dans le but parisien, tout comme Adil Aouchiche, 17 ans. Les Messins n'ont jamais été très menaçants, à

Di Maria inscrit son deuxième but de la saison

Dès la 11e minute de jeu, Bernat est fauché dans la surface messine après une passe en retrait. L'arbitre siffle logiquement penalty et Di Maria se charge de le transformer. L'Argentin inscrit ainsi son deuxième but de la saison en quatre rencontres. Il a ensuite enchaîné les dribbles toute la soirée, un régal pour les yeux.

Choupo lui plante son troisième but en deux matchs

Juste avant la mi-temps, à la 43e minute, Verratti tire un coup-franc aux abords de la surface de réparation du FC Metz. Sa balle tombe parfaitement sur la tête de Choupo Moting qui fusille Oukidja, le portier messin. Ça fait 2-0 et le Camerounais en profite pour planter trois buts en deux rencontres. Il répond donc présent après les blessures de Cavani, Mbappé et Neymar.

Le PSG compte donc neuf points en quatre journées et pointe à la première place provisoire de la Ligue 1.