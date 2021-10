VIDEO - Revivez les buts et la défaite de l'US Orléans à Cholet dans les conditions du direct

L'US Orléans se déplaçait à Cholet ce vendredi 8 octobre pour le compte de la 10e journée du National et les Orléanais se sont inclinés 3 buts à 1, avec des buts d'Ababacar Lô, Yohan Le Méhauté et Pierre Ruffaut côté Choletais et Carnéjy Antoine pour l'USO. Les hommes de Xavier Collin pointent à la 15e place, relégable ce vendredi soir.

Prochain match de coupe pour l'USO

Place à la Coupe de France le week-end prochain avec un déplacement dans le Loir-et-Cher pour les Orléanais. Ce sera face à Vineuil à l'occasion du 5e tour samedi 15 octobre.