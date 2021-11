VIDEO - Revivez les buts et la défaite de l'US Orléans face à Châteauroux dans les conditions du direct

L'US Orléans se déplaçait à Châteauroux ce vendredi 19 novembre pour le compte de la 14e journée de National au stade Gaston Petit et les Orléanais se sont lourdement inclinés 4 buts à 1, avec un but d'Aymen Souda en première période. Revivez les buts et la défaite dans les conditions du direct.

Revivez les buts dans les conditions du direct.

Prochain match à Poitiers

Les Orléanais iront maintenant à Poitiers pour affronter le Stade Poitevin pour le 8e tour de la Coupe de France. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.