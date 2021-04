VIDEO - Revivez les buts et la défaite de l'US Orléans face à Villefranche dans les conditions du direct

L'US Orléans perd une occasion de garder la troisième place de National. Les Orléanais recevaient Villefranche ce mercredi soir à la Source pour un match en retard de la 31e journée de National et ils se sont inclinés lourdement, 1-3. On vous propose de revivre les buts et la défaite en vidéo.

L'US Orléans rate le coche pour prendre la troisième place. Les Orléanais recevaient Villefranche Beaujolais ce mercredi soir à la Source pour un match en retard de la 31e journée de National et se sont lourdement inclinés, 1-3, avec la réduction du score de Fodé Guirassy en fin de match. Avec ce résultat, l'USO se classe quatrième du classement avec 43 points et laisse la troisième place à Villefranche. Mais les Orléanais comptent un match de retard et devront se relever pour ne pas s'incliner une deuxième fois de suite.

Revivez les buts et la défaite dans les conditions du direct.

Prochain match contre Sète

Les Orléanais se déplaceront à présent à Sète, dans l'Hérault, ce samedi pour la 32e journée de National. Un match que vous pourrez vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.