VIDEO - Revivez les buts et la défaite de l'US Orléans face au Mans dans les conditions du direct

C'est fini pour l'US Orléans dans la course à la Ligue 2. Après leurs deux dernières défaites en championnat, les Orléanais recevaient le Mans ce vendredi soir à la Source pour un match en retard de la 29e journée de National et se sont une nouvelle fois inclinés 1-3 grâce à Joseph Gope-Fenepej et un doublé de Bilal Brahimi contre un penalty de Gaëtan Perrin. L'USO reste donc à la 7e place et ne jouera plus rien en cette fin de la saison.On vous propose de revivre les buts et la défaite dans les conditions du direct.

Prochain match face à Concarneau

Les Orléanais seront encore à la Source ce lundi soir et recevront Concarneau pour la 33e journée de National, l'avant dernière de la saison.