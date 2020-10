VIDÉO - Revivez les buts et la large victoire de l'USO face à Annecy (6-1) comme si vous y étiez

L'USO s'est largement imposé face à Annecy ce lundi soir au stade de la Source, 6 buts à 1, pour le match de clôture de la 8e journée de National. Carnéjy Antoine s'est offert un doublé, Perrin, Talal, Saint-Ruf et El-Khoumisti ont aussi marqué. Revivez cette victoire dans les conditions du direct.

L'USO enchaîne une deuxième victoire de suite et de la meilleure des manières ! Après leur victoire 3-1 face à Avranches le 29 septembre dernier, les Orléanais se sont offert un festival de but ce lundi soir face à Annecy à la Source pour clôturer la 8e journée de National. Ils se sont largement imposé 6 buts à 1, grâce à un doublé de Carnéjy Antoine, un but de Gaëtan Perrin, d'Amine Talal, de Nico Saint-Ruf et de Fadh El Khoumisti.

Les hommes de Claude Robin sont donc 8e au classement après huit journées de championnat.

Revivez les buts et la victoire de l'USO, dans les conditions du direct comme si vous y étiez.

Prochain match face à Quevilly-Rouen ce vendredi

L'USO n'aura pas vraiment le temps de savourer et va devoir enchaîner un deuxième match cette semaine en se déplaçant à Rouen pour affronter Quevilly-Rouen pour la 9e journée de National. C'est un match qui sera bien évidemment à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.