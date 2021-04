VIDEO - Revivez les buts et la victoire de l'US Orléans contre Bourg-en-Bresse dans les conditions du direct

L'US Orléans reste accrochée à sa troisième place de National! Les Orléanais se déplaçaient dans l'Ain ce vendredi soir, à Bourg-en-Bresse, pour la 30e journée du championnat et se sont imposés difficilement 2-0 grâce à des buts de Carnejy Antoine et Fodé Guirassy. Avec ce résultat, l'USO reste à la troisième position et prend trois points d'avance sur le quatrième.

Revivez les buts en vidéo dans les conditions du direct.

Deux matches importants à venir

Les Orléanais recevront maintenant à deux reprises la semaine prochaine. Le Mans ce mercredi pour un match en retard de la 29e journée de National et Villefranche le samedi 24 avril, toujours à la Source, à l'occasion de la 31e journée. Deux matches cruciaux pour la fin de la saison.