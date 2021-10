VIDEO - Revivez les buts et la victoire de l'US Orléans face à Bastia-Borgo dans les conditions du direct

L'US Orléans recevait Bastia-Borgo ce vendredi 1er octobre pour le compte de la 9e journée du National au stade de la Source et les Orléanais se sont imposés avec la manière, 4 buts à 0, grâce à des buts de Fabien Ouréga, Fred Dembi, Jimmy Halby-Touré et Aymen Souda. Les Bastiais évoluaient à 10 depuis la 8e minute après l'expulsion de François Lajugie mais la prestation quasi parfaite des Orléanais ont totalement déstabilisé Bastia-Borgo.

Prochain match à Cholet

Les Orléanais iront maintenant à Cholet le 8 octobre prochain pour la 10e journée de National.