VIDEO - Revivez les buts et la victoire de l'US Orléans face à Créteil dans les conditions du direct

L'US Orléans recevait Créteil vendredi 5 novembre 2021 pour le compte de la 13e journée de National au stade de la Source à Orléans et ils se sont imposés sur le fil 2 buts à 1 avec des buts de Benkaïd et Saint-Ruf. Revivez les moments forts dans les conditions du direct en vidéo.

Revivez les buts et les moments forts dans les conditions du direct.

Prochain match à Ajaccio

Les Orléanais iront maintenant en Corse pour affronter l'AC Ajaccio à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France, ce vendredi 12 novembre. Un match à vivre en direct et e intégralité dès 20h sur France Bleu Orléans.