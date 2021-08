VIDEO - Revivez les buts et la victoire de l'US Orléans face à Laval dans les conditions du direct

L'US Orléans lance de la meilleure des manières sa saison ce vendredi 6 août après sa victoire 2-1 face au Stade Lavallois Mayenne pour la 1ère journée de National. Hicham Benkaïd et Carnéjy Antoine sont les deux buteurs, alors que Laval menait à la mi-temps 0-1 sur penalty. Revivez les buts et la victoire en vidéo dans les conditions du direct.

Prochain match contre Concarneau à la maison

Les Orléanais seront à la Source ce vendredi 13 août pour affronter Concarneau lors de la 2e journée de championnat. Match à 19h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.