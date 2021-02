VIDEO - Revivez les buts et la victoire de l'US Orléans face au SC Lyon dans les conditions du direct

Nouvelle victoire à l'extérieur pour les Orléanais ! L'US Orléans se déplaçait au SC Lyon ce vendredi soir pour la 22e journée de National et s'est imposé 3 buts à 1 grâce à des buts de Perrin, Antoine et Soumaré. Revivez les buts et la victoire dans les conditions du direct !

L'US Orléans se relance à l'extérieur après son élimination en Coupe de France au 8e tour la semaine dernière face à Romorantin. Les Orléanais se déplaçaient à Lyon ce vendredi soir pour affronter le SC Lyon lors de la 22e journée de National et se sont imposés 3 buts à 1 grâce à des buts de Gaëtan Perrin, Carnéjy Antoine et Issa Soumaré. L'USO se replace à la 6e du classement. L'attaquant Gaëtan Perrin a été étincelant, auteur d'un but et deux passes décisives.

On vous propose de revivre les buts et la victoire dans les conditions du direct en vidéo.

Prochain match à la maison contre Saint-Brieuc

Les Orléanais recevront Saint-Brieuc mardi à la Source pour un match en retard de la 21e journée de National, avant de nouveau recevoir Cholet samedi prochain pour la 23e journée du championnat. Des rencontres à suivre, comme chaque fois, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.