VIDEO - Revivez les buts et le match nul de l'US Orléans face à Bastia Borgo dans les conditions du direct

Encore un nul dans la douleur pour l'US Orléans. Les Orléanais se déplaçaient en Corse ce vendredi soir pour y affronter Bastia-Borgo pour le compte de la 19e journée de National. L'USO a fait match nul 2-2 avec des buts de Khalid et Soumaré. Revivez les buts dans les conditions du direct.

Nouveau point du match nul arraché dans les dernières secondes pour l'US Orléans. Les Orléanais se déplaçaient en Corse ce vendredi soir pour affronter Bastia-Borgo, 19e journée de National et ont fait match nul 2-2 grâce à un but d'Issa Soumaré dans les derniers instants. Driss Khalid avait pourtant ouvert le score à la 14e minute de jeu, son premier but sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée en novembre. L'USO reste 7e au classement de National avec 25 points.

Revivez ces buts et le match nul dans les conditions du direct.

L'USO retrouve la Coupe de France le 31 janvier

Les Orléanais se déplaceront dans le Cher le week-end prochain, le dimanche 31 janvier, pour affronter Vierzon à l'occasion du 6e tour de la Coupe de France. Le gouvernement a autorisé en milieu de semaine les clubs amateurs encore engagés dans la compétition à reprendre l'entraînement afin de jouer le week-end du 30-31 janvier. L'USO jouera donc à 13h contre Vierzon, évoluant en National 3, l'équivalent de la 5e division française. Match à huis clos.