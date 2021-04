VIDEO - Revivez les buts et le match nul de l'US Orléans face à Boulogne dans les conditions du direct

L'US Orléans freinée dans sa course à la troisième place. Les Orléanais se déplaçaient à Boulogne-sur-Mer ce samedi soir pour la 28e journée de National et a fait match nul 2-2 grâce à des buts de Perrin et Saint-Ruf. L'USO conforte sa troisième place. Revivez les buts comme si vous y étiez.

Pas de deux sur deux pour l'US Orléans. Après sa victoire de prestige lundi soir face au SC Bastia (2-1), l'USO n'a pas fait mieux qu'un match nul, 2-2 face à la lanterne rouge, Boulogne-sur-Mer, ce samedi soir au stade de la Libération de Boulogne pour le compte de la 28e journée de National. Gaëtan Perrin et Nico Saint-Ruf ont marqué pour l'USO. Les Orléanais confortent donc leur troisième place de National mais ratent l'occasion de prendre de l'avance sur leurs poursuivants.

Revivez les buts et le match nul de l'USO en vidéo, dans les conditions du direct.

Réception du Mans vendredi

Un nouveau choc attend l'USO vendredi à la Source avec la réception du Mans à 19h. Ce sera un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.