VIDEO - Revivez les buts et le match nul de l'US Orléans face à Créteil dans les conditions du direct

L'US Orléans arrache le match nul dans les dernières secondes ! Les Orléanais ont fait match nul, 2-2, face à Créteil-Lusitanos ce vendredi soir à la Source pour la 18e journée de National. Issa Soumaré et Moussa Seydi ont marqué, le premier but de la saison pour le second. L'USO remonte donc à la 7e place au classement avec 24 points.

On vous propose de revivre les buts dans les conditions du direct.

Prochain match en Corse

Les Orléanais se déplaceront en Corse la semaine prochaine, le 22 janvier, pour affronter Bastia-Borgo à l'occasion de la 19e journée de National. Le coup d'envoi est prévu pour le moment à 20h au complexe sportif de Borgo.