VIDEO - Revivez les buts et le match nul de l'US Orléans face au Red Star dans les conditions du direct

Un bon point de pris. Les Orléanais se déplaçaient en région parisienne ce vendredi soir pour affronter le Red Star à l'occasion de la 26e journée de National et ont fait match nul 1-1 grâce à un but de Gaëtan Perrin sur pénalty. Revivez les buts et le match nul dans les conditions du direct.

Un bon point du match nul. Les Orléanais se déplaçaient ce vendredi soir au Red Star pour la 26e journée de National et ont fait match nul 1-1 grâce à un but sur pénalty de Gaëtan Perrin. Les hommes de Claude Robin restent à la 4e place du classement avant un déplacement périlleux à Annecy la semaine prochaine.

Revivez les buts et ce match nul en vidéo dans les conditions du direct.

Prochain match à Annecy

Les hommes de Claude Robin se rendront à Annecy ce mardi pour un match en retard de la 24e journée de National. Ce sera un match, comme toutes les autres rencontres, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h45.