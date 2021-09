VIDEO - Revivez les buts et les moments forts du match entre l'US Orléans et Annecy

L'US Orléans recevait Annecy ce vendredi 17 septembre pour le compte de la 7e journée du National au Stade de la Source et les Orléanais ont fait match nul 2-2, avec des buts d'Ibrahim Sangaré et Nico Saint-Ruf. Revivez les buts et le match nul dans les conditions du direct.

Revivez les buts et les moments forts dans les conditions du direct.

Prochain match face à Villefranche

Les Orléanais iront à Villefranche la semaine prochaine, le 24 septembre prochain, pour la 8e journée de National.