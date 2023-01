VIDÉO – Revivez les exploits de Granville et Avranches en Coupe de France

Depuis 2015, Avranches et Granville multiplient les exploits en coupe de France de football

Impossible n’est pas manchois. Ce samedi Granville (N2) et Avranches (N1) affrontent respectivement Niort (Ligue 2) et Brest (Ligue 1) en 32es de finale de la coupe de France, deux affiches à vivre en intégralité dès 15h00 sur France Bleu Cotentin. Pour passer ce tour, il faudra réaliser deux exploits. Depuis 2015, Granville et Avranches ont la recette.

2015 : Avranches fait tomber une Ligue 1

Avranches a déjà fait trébucher un club de l’élite. Le 3 janvier 2015, les manchois s’imposent 1-0 contre Lorient (Ligue 1) en 32e de finale grâce à un but marqué à l’heure de jeu. Les avranchinais décrochent leur ticket pour les 16e de finale de la coupe de France pour la première fois de son histoire. Ils s'inclineront 3-0 contre Metz, autre formation de Ligue 1.

2016 : l'US Granville voyage en quart

L’US Granville évoluent cette saison-là en CFA2 (l’ex N3, la cinquième division). Dès les 32es de finale de la coupe de France, les manchois déjouent les pronostics en sortant Laval qui jouent trois niveaux au-dessus (Ligue 2). Les granvillais se sortent du piège Sarreguemines (N3), avant de réaliser une nouvelle performance inattendue contre Bourg-en-Bresse (Ligue 2) en faisant trembler les filets en prolongation. Le petit poucet de cette édition de la coupe affronte Marseille à Caen, battant à cette occasion le record d’affluence du stade Michel d’Ornano.

2017 : au tour d'Avranches

Avranches tombe sur Laval, pensionnaire de Ligue 2 en 32es de finale. La partie commence mal pour les avranchinais, menés au score peu avant la demi-heure de jeu. Avranches égalise au retour des vestiaires grâce à Jessy Benet, prend les devants dix minutes plus tard. Jonathan Clauss assure la qualification après un raid solitaire sur son côté droit.

Après avoir écarté Fleury (CFA, l'ex N2) en 16es de finale, Avranches retrouve en 8es de finale le Racing club de Strasbourg, 4e de Ligue 2. Les Avranchinais ouvrent le score d'entrée de seconde période par Christopher Mayulu. Les Alsaciens égalisent à une poignée de secondes du coup de sifflet final.

La prolongation ne donne rien. Tout se décide aux tirs aux but. Suspens insoutenable au stade René Fenouillère : la décision se fait au septième tireur. Le capitaine strasbourgeois manque le cadre. Dans la foulée, Sylvestre Guyonnet qualifie Avranches pour les quarts de finale de la coupe de France.

Comme Granville un an plus tôt, Avranches dispute le premier quart de finale de son histoire au stade Michel d'Ornano de Caen. Les manchois affrontent le Paris Saint Germain et ses stars. Pas de miracle, Avranches s'incline 4-0.

2017 : Granville et le fumigène décisif

L'aventure de l'US Granville s'arrête cette année là dès les 32es de finale. Face à Angers, un club de Ligue 1, les manchois ouvrent le score dès là 9e minute de jeu. Les angevins égalisent quinze minutes plus tard. Le match bascule à l'heure de jeu... dans les nuages ! Angers inscrit son second but alors que la fumée d'un fumigène allumé par des supporters angevins gêne la visibilité. Les granvillais protestent... en vain.

2018 : Granville, grand cru

Après avoir pris le meilleur sur Vitré (N2) au 8e tour, l’USG croise la route de Bordeaux au stade Louis Dior. Une rencontre folle lors de laquelle Granville arrache l’égalisation dans les dernières secondes du temps réglementaire. Les manchois, sans complexe, achèvent les Girondins en prolongation (2-1).

En 16e de finale, Granville prolonge encore le suspens pour venir à bout de Concarneau (N1) après avoir été menée à deux reprises. L’épopée s’arrête au prochain tour contre Chambly (N1).

2020 : Granville retrouve l'OM à d'Ornano

Après avoir assuré face à Versailles (N3) en 32es de finale, Granville retrouve Marseille en 16es de finale quatre ans après la première confrontation. Alors que Granville tient en échec l'OM, William Sea écope d'un carton rouge à la 75e minute. En infériorité numérique pour le dernier quart d'heure, les manchois craquent et s'inclinent 3-0. Malgré ce large score, l'entraîneur granvillais Johan Gallon estime que son équipe était plus proche de l'exploit qu'en 2016.

