VIDÉO - Stade Lavallois : la billetterie pour le Red Star prise d'assaut, "on a soif de Ligue 2"

Un raz-de-marée sur la billetterie du Stade Lavallois ce jeudi après-midi, pour le match du 6 mai contre le Red Star (33e journée de National). Une rencontre de football pour laquelle de nombreuses festivités sont prévues pour célébrer la montée en Ligue 2. Des centaines de supporters ont donc fait la queue pour acheter une place à la boutique des Socios, rue de Paris à Laval.

Le site internet du club est aussi tombé en panne chez certains particuliers, "suite à un trop grand nombre de connexions" précisait le Stade Lavallois sur son compte Twitter. La montée en Ligue 2 pourrait malgré tout être officielle dès ce vendredi soir, après le début de la 32e journée de National. Un scénario pour ça : que Concarneau et Villefranche ne gagnent pas leurs matchs vendredi (les Thoniers jouent chez la lanterne rouge Boulogne-sur-Mer, les Rhodaniens reçoivent Châteauroux).

Le sens de la fête

Les Mayennais vont donc regarder les premiers résultats de près. Mais ils ne seraient pas forcément frustrés de vivre une montée en Ligue 2 sans que leur Tango ne jouent. À les écouter devant la boutique des Socios, les supporters n'ont pas envie qu'on joue avec leurs nerfs. Claude et Xavier seront devant l'ordinateur vendredi pour regarder les matches de Concarneau et Villefranche. "Même si on est sûrs de monter avant la rencontre à Le Basser, il y aura quand même la fête le 6 mai, c'est le principal. On a vraiment soif de ligue 2" explique le premier.

"Si c'est fait avant, je dirais tant mieux. C'est très très bien. Il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. Ca permettrait aux joueurs d'être libérés et surtout de jouer le dernier match à Laval sans crainte. Que ce soit une belle fête" poursuit le second. La fête justement, Stéphanie y pense déjà à l'issue du match contre le Red Star vendredi prochain. "On sera dans la rue, avec les amis, avec tout le monde, avec les joueurs. Que tous les commerçants se mettent en orange aussi, en couleur Tango, ça serait super" s'exclame la supportrice.

Un premier titre de champion de France ?

Et puis monter en Ligue 2 avec en plus le titre de champion de National en poche, ce serait un bonheur supplémentaire pour Michel, la soixantaine. "Beaucoup ne s'en rappellent pas, mais le Stade Lavallois a remporté la coupe d'été [en 1982 et 1984, ndlr]. Remporter le championnat cette année serait une première dans l'histoire du club. On pourrait même faire des écharpes avec écrit "Laval, champion de National" sourit Michel.

Et si vous avez du mal à avoir des places pour le match contre le Red Star, écoutez France Bleu Mayenne. On vous fait gagner des places toutes les heures à partir de ce samedi !