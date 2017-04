VIDÉO | On a testé le championnat de France de cécifoot à Schiltigheim

Ce week-end, à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, se déroule le championnat de France de cécifoot : seize équipes participent. Le cécifoot se joue à quatre joueurs par équipe sur des terrains entourés de boudins gonflables et avec des ballons remplis de granulés. Rencontre avec des joueurs.

Ce samedi après-midi et ce dimanche matin, à Schiltigheim, près de Strasbourg, se tient le championnat de France de cécifoot, du football pratiqué par des aveugles et malvoyants. Les joueurs viennent de Bordeaux, Nantes, Toulouse, de la Réunion et même de Belgique. En tout, dix équipes de non-voyants et six équipes de mal-voyants participent.

Alors, le cécifoot, comment ça marche ? C'est Guillaume, non-voyant et joueur passionné venu avec ses coéquipiers de Nantes, qui explique :

Le cécifoot, ça marche avec des équipes de quatre joueurs, avec un ballon rempli de granulés sur un terrain entouré de boudins gonflables pour éviter les accidents... On ne pourrait pas jouer à onze parce qu'à quatre, il y a déjà pas mal de casse !

"Mon équipe est devenue ma seconde famille"

Justement, sur le banc des blessés, Isnel, membre lui aussi de la délégation nantaise, tâche de reposer sa cheville endolorie. En marquant un but, Isnel s'est fait une entorse, mais il a réussi à marquer, c'est l'essentiel :

C'est ça, les pros ! [Rires] Blague à part, oui, j'ai un peu forcé, c'est un peu douloureux.

Dreadlocks, lunettes noires de surfeur, Isnel a un look de hippie rieur. Entre deux vannes, il raconte son histoire avec pudeur. Cet ancien barman de 31 ans, devenu masseur, est atteint d'une maladie génétique qui lui fait perdre petit à petit la vue :

En gros, dans le corps humain, toutes les cellules meurent et se régénèrent. Dans ma rétine, elle ne se régénèrent pas, il me reste aujourd'hui 5% de mon champ de vision, ce qui est très peu et ce qui m'oblige à jouer avec les non-voyants... Au bout d'un moment, ça me mettait un coup au moral, je n'arrivais plus à suivre les mal-voyants.

Le terrain, c'est l'un des rares endroits où il retrouve un peu de son indépendance, car dans la vie de tous les jours, il doit être aidé pour ses papiers et ses courses :

Je fais du foot depuis mes six ans. Quand j'ai commencé à perdre la vue, j'ai arrêté et puis en débarquant à Nantes dans le cadre de ma reconversion professionnelle, j'ai découvert le cécifoot. Mon équipe est devenue une seconde famille, on se marre bien.

Des boudins rouges entourent le terrain pour éviter les accidents © Radio France - Olivia Cohen

Et en vue de la présidentielle, Isnel a voulu se renseigner évidemment, mais dans le programme des candidats, le chapitre "handicap" n'est pas très fourni :

C'est deux lignes, quoi ! Après je ne vais pas voter pour le candidat qui favorisera le plus les handicapés, il y en a d'autres qui ont besoin d'être aidés ! C'est un tout : il faut un vote conscient.

Pas de coupe de champion de cécifoot à l'arrivée, mais peu importe, les Nantais ont prévu de découvrir les spécialités locales, à commencer par la bière alsacienne.