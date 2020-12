VIDÉO - "Tourner cette publicité était incroyable", la footballeuse Cyrine Boumnijel dans 100% Loiret Sport

Pendant les vacances de Noël, vous avez rendez-vous avec 100% Loiret Sport. Nous allons à la rencontre d'une sportive ou d'un sportif du Loiret qui nous livre son parcours, sa vision sur cette année écoulée et de petites anecdotes. Ce jeudi, la footballeuse de l'US Orléans Cyrine Boumnijel.

Pendant les vacances de Noël, France Bleu Orléans vous propose un nouveau rendez-vous sportif : 100% Loiret Sport. On va à la rencontre de sportives et sportifs du Loiret pour qu'ils nous livrent leur parcours, leur vision de cette année compliquée et quelques anecdotes. C'est à découvrir en vidéo et sur l'antenne de France Bleu Orléans à 18h15 du lundi au vendredi jusqu'au 1er janvier. Rencontre ce jeudi avec la footballeuse de l'US Orléans Cyrine Boumnijel.

Elle a tourné une pub Nike

Alors qu'elle commence à prendre une importante visibilité sur les réseaux sociaux, avec près de 70.000 abonnés sur Instagram, Cyrine Boumnijel est appelée par Nike, qui lui propose de tourner une publicité à Barcelone. "Je ne comprenais rien, je croyais que c'était une boutade", sourit-elle. "Au début, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer et une fois sur place, c'était la vie de rêve", raconte la joueuse de l'US Orléans, "un van est venu nous chercher avec nos prénoms dessus, pour aller dans un grand studio à Barcelone. Ça nous a procuré beaucoup de plaisir", se souvient-elle.

Ses gestes techniques préférés

Sur le terrain, Cyrine Boumnijel n'est pas une adepte des gestes techniques, même si ses vidéos sur les réseaux sociaux prouveraient le contraire. "Ce que j'aime bien faire ? Les roulettes", dit-elle après réflexion. "Sinon je ne fais jamais de gestes techniques, je joue super simple", ajoute Cyrine.