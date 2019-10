VIDEO - Trophée Roses des sables, le résumé du 19 octobre

Le briefing avait bien annoncé la couleur : navigation et pilotage à gogo, paysages somptueux, difficultés et nombreux pièges à éviter aux alentours de l’erg Chebbi de Merzouga. Le titre du roadbook « Super Spéciale Wonder Women » en disait long sur le niveau de cette étape dominicale.

Cette mise en bouche permet aux pilotes de se familiariser avec tout le panel presque complet des terrains de jeu : plateaux, cailloux, sable, oueds et dunettes s’offriront aux roues des 4×4 encore timides… Entre les passages mous et les portions cassantes, c’est l’occasion de se mettre en confiance pour la suite du rallye-raid.

Côté navigation, c’est aussi une bonne immersion pour saisir les bons réflexes : lecture du roadbook, prises de caps stratégiques… on prend du plaisir et on entre réellement dans la compétition !

Les Roses découvrent leur superbe bivouac au pied des dunes de Merzouga mais la journée n’est pas terminée, place à la redoutée étape de nuit !