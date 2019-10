VIDEO - Trophée Roses des sables, le résumé du 20 octobre

Le briefing avait bien annoncé la couleur : navigation et pilotage à gogo, paysages somptueux, difficultés et nombreux pièges à éviter aux alentours de l’erg Chebbi de Merzouga. Le titre du roadbook « Super Spéciale Wonder Women » en disait long sur le niveau de cette étape dominicale.

La journée a débuté par une matinée solidaire. Au programme : petit déjeuner sur le bivouac suivi de la présentation des actions menées par l'association Enfants du Désert depuis 15 ans grâce aux dons des Roses. Les Roses ont également fait la connaissance de Marine Lorphelin, Miss France 2013, interne en médecine et ambassadrice de la Team Santé et Solidarité constituée de participantes du rallye qui travaillent dans le milieu médical.

Les participantes ont ensuite rejoint le village d'Haroun pour déjeuner dans les familles et découvrir les infrastructures montées : école, garderie... Une campagne de dépistage de la vue est menée auprès des enfants du village et des zones alentours dans le cadre de la Team santé et solidarité "Bien voir pour bien apprendre". En parallèle, Marine Lorphelin a sensibilisé les enfants du village à l'hygiène quotidienne autour d'un atelier pédagogique. Après cette parenthèse solidaire, les participantes ont pris le départ de la 4è étape, La Super Spéciale Wonder Woman. Une étape de 51.7 km, qui aura duré pour la plupart entre 3 et 4 heures. Mêlant plateaux et dunes à traverser, cette étape a une nouvelle fois demandé aux Roses d'être très attentives sur les caps à suivre.