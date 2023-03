VIDEO un entrainement à la section foot adapté du stade poitevin football

Ce samedi 18 mars un tournoi de foot pour des personnes en situation de handicap, on parle de foot adapté, va se dérouler à Vouillé dans la Vienne. La 3ème journée de para-football, zone Nord-Ouest, qualificative pour les championnats de France de sport adapté.

Cela concerne des jeunes à partir de 16 ans et des adultes qui souffrent de handicap mentale, ou de maladie psychique ou souffrant d'autisme.

C'est du football à 7 contre 7, sur une moitié de terrain et ça dure 2 fois 10 mn .

Dans le Poitou, le stade poitevin football fait partie des 22 clubs qui proposent une section adaptée (certains travaillent en Esat, d'autres sont en foyers de vie, ou des jeunes en IME : institut médicoéducatif) et nous nous sommes invités lors d'un des derniers entrainements du groupe, un soir sur le stade de la Madeleine à Poitiers.

