VIDEO - "Une victoire qui va compter" pour le FC Lorient

Le FC Lorient a remporté (1-0) le derby contre le Stade Brestois, dimanche après-midi au Moustoir, grâce à un but de Laurent Abergel. Cette victoire méritée permet aux Merlus de faire une très bonne opération dans la course au maintien.

Les Lorientais poursuivent leur très bonne deuxième partie de saison. En s'imposant dimanche après-midi contre Brest (1-0), Lorient entretient l'espoir de se maintenir en Ligue 1.

Le milieu de terrain Laurent Abergel, unique buteur de ce derby, a bien conscience de l'importance de ce succès : "C'est une victoire qui va compter je pense. On avait à cœur de gagner à domicile pour repartir sur une série. [...] Quand tu gagnes tu avances un peu plus vite. Et si les concurrents directs ne gagnent pas, ça permet de gagner du temps pour aller chercher ce maintien."

L'entraineur, Christophe Pelissier, est aussi très satisfait de voir son équipe continuer à se battre. Et il sait qu'il a l'avantage d'avoir une équipe qui est dans l'optique du maintien depuis le début de saison, contrairement à d'autres concurrents directs. "Nous, on est prêts depuis longtemps. On a fait que 12 points sur la phase aller [...] Les joueurs ont franchi les paliers et fait une phase retour d'énorme qualité."