VIDÉO - Victoire du Stade Brestois face à Dijon : revivez le magnifique but d'Irvin Cardona

C'est l'un des plus beaux buts de ce début de Ligue 1 : Irvin Cardona a inscrit un but dans les dernières secondes du temps additionnel ce dimanche 13 septembre contre Dijon. Les Brestois signent ainsi leur première victoire de la saison, et s'imposent 2-0.