VIDÉO - Visitez le centre de football ultra-moderne du Bois-Guy où le Stade Lavallois part en stage

À partir de ce dimanche 26 juin 2022, le Stade Lavallois part en stage au château du Bois-Guy à Parigné-sur-Braye, près de Fougères. Un centre de football de haut niveau, qui a reçu un agrément de la FIFA. Découvrez en avant-première où les Tango vont préparer la Ligue 2.

Les footballeurs du Stade Lavallois quittent le département jusqu'au 2 juillet. Et pas n'importe où : les Tango vont continuer de préparer la Ligue 2 en Ille-et-Vilaine, près de Fougères, au château du Bois-Guy.

Il s'agit d'un centre de sport ultra-moderne en pleine forêt qui a reçu récemment l'agrément de la FIFA. France Bleu Mayenne a pu visiter les lieux en avant-première avec son propriétaire danois Mickael Linhoff. "Bienvenue dans le Disney Land du football" s'exclame-t-il. Ici, les chambres donnent directement sur le terrain de foot. Un atout rare pour les clubs lorsqu'ils sont en stage estival. "Très souvent les clubs doivent partager l'hôtel avec d'autres clients. Les joueurs doivent prendre leur car le matin pour se rendre à un terrain d'entraînement et retour à l'hôtel. Et rebelote. Là, pas besoin" explique-t-il.

Les chambres sont cossues, des murs en pierre qui font penser à un gîte en Normandie. Le terrain est en gazon 100 % naturel, avec un système de drainage ultra-performant, et une gestion de l'eau unique. "Il y a 110 buses pour l'arrosage automatique. Elles sont entièrement gérées par un ordinateur". Une salle de vidéo pour les analystes est installée juste à côté. Les entraînements peuvent être filmés grâce à des drones.

Au bord du terrain, une immense machine en forme de ballon. "Il y a 25 ballon de football à l'intérieur. Elle est gérée par un iPad. L'entraîneur choisit l'endroit précis où il veut envoyer le ballon pour le joueur. Il y a une marge erreur de 30 à 50 centimètres donc c'est extrêmement précis" continue Michael Linhoff. Pratique pour travailler les reprises de volées par exemple.

L'avis de Petr Cech

Sur le domaine, les gardiens disposent aussi d'un terrain. De quoi impressionner Petr Cech, légende du club anglais de Chelsea, rencontré lors de notre visite. "Quand on fait une préparation physique, les joueurs prennent en général tout le terrain. Ça veut dire que les gardiens doivent utiliser un espace limité. Mais quand on a deux terrains, ça veut dire que tout le monde a assez d'espace pour faire la séance. Et je pense que c'est un atout indéniable" explique l'ancien portier tchèque.

Trois médecins du sport (conventionnés et inscrits au conseil de l'ordre d'Ille-et-Vilaine) vivent aussi au château. Pour se détendre après l'effort, les Tangos pourront profiter d'une salle de billard, de yoga, ping-pong et babyfoot. Le Stade Lavallois est en stage au château du Bois-Guy jusqu'au samedi 2 juillet. La veille, le vendredi donc, les Mayennais joueront leur premier match de préparation contre Concarneau, à Fougères à 18h.