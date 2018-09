Poissy, Yvelines, France

Le film qui présente le futur centre d'entraînement et de formation du PSG a été dévoilé jeudi aux habitants de Poissy (Yvelines). C'est sur cette commune que s'installe ce futur centre qui concerne l’équipe professionnelle du PSG mais aussi les jeunes, les féminines, l’équipe professionnelle du handball et les judokas. Prévu sur 74 hectares, il se présente comme un vaste parc où seront implantés des terrains d'entrainement et des bâtiments.

Découvrez les coulisses du nouveau centre du PSG qui doit ouvrir en 2021.