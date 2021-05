VIDÉO - Voici le nouveau maillot de l'OM pour la saison prochaine

L'OM présente son nouveau maillot 2021-2022, pour les matchs à domicile : du blanc, du bleu et les armoiries de la ville sur la nuque.

La saison 2020-2021 touche à sa fin et déjà tourné vers la prochaine, l’Olympique de Marseille et PUMA Football présentent la tenue qui sera portée la saison prochaine à domicile par les joueurs marseillais. Avoir "Marseille dans le sang", c'est le slogan retenu par le club dans une vidéo mettant en scène Éric Di Meco. On y voit l'ancien joueur emblématique marseillais, dans une maternité, s'adresser à un nourrisson pour lui expliquer la passion d'un supporter de l'OM, celle qui coule dans ses veines.

Côté maillot, on garde les bases : le blanc identitaire du club, avec une version modernisée du col V d’époque et les bandes bleues sur les manches. Du bleu, il y en a aussi sur les flancs du maillot.

Les armoiries de la ville sont présentes au niveau de la nuque.

Le maillot est accompagné d’un short et de chaussettes blanches.