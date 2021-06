VIDÉO - Wanis, 10 ans et supporter du TFC, réussit plus de 3.000 jongles et remporte un concours

Un jeune supporter du TFC a remporté un concours dans la banlieue de Lyon en réussissant plus de 3.000 jongles d'affilée. Une fierté pour ce fan des Violets, dont le papa est originaire de Toulouse.