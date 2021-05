VIDEO - Xavier Collin nommé entraîneur de l'US Orléans : "l'homme de la situation" selon le président

Xavier Collin, 46 ans, sera bien l'entraîneur de l'US Orléans Loiret Football la saison prochaine en National, comme pressenti. Le technicien, qui a officié pendant quatre ans et demi à Béziers, puis à Epinal (National 2) jusqu'à la saison écoulée, se dit "heureux et fier" d'arriver sur le banc orléanais et de la confiance qui lui est accordée par l'USO pour "un projet ambitieux", à savoir la remontée en Ligue 2.

Il signe pour deux saisons

Ce lundi midi, Xavier Collin, qui signe pour deux saisons, a été présenté à la presse dans les locaux du club, au stade de la Source à Orléans, aux côtés du président de l'USO Philippe Boutron. Ce dernier, qui a reçu plusieurs candidats au poste de coach laissé vacant par Claude Robin, explique qu'il a eu "de très bons renseignements" sur Xavier Collin, un entraîneur "très sollicité par de nombreux clubs, signe qu'on reconnaît ses compétences".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"On va redémarrer d'une feuille blanche"

Le président Boutron ajoute qu'il "vient d'avoir son diplôme BEPF avec les nouvelles méthodes, et c'est important car le football a beaucoup évolué ces dernières années, notamment en termes de management : on manage différemment aujourd'hui. Les valeurs, l'attachement au club sont des choses qui ont évolué chez les joueurs".

"Ce qui nous a extrêmement plu, c'est qu'en tant que joueur pro, il avait un comportement très volontaire, généreux, très dynamique, des valeurs qui nous ont un peu fait défaut l'année dernière", explique, louangeur, Philippe Boutron, qui souligne ses "deux beaux parcours en Coupe de France": "il sait faire partager un projet et le dépassement de soi au groupe, ça aussi, ça nous manqué la saison dernière, je suis convaincu qu'on avait les qualités et le potentiel individuels et que l'esprit de groupe, la détermination, l'envie sont l'essentiel et n'étaient pas à la hauteur de nos ambitions. Mais bon, c'est grâce aux échecs qu'on se reconstruit, et on va redémarrer d'une feuille blanche".

Après avoir expliqué que Xavier Collin avait livré, lors de son entretien avec la direction de l'USO, "un diagnostic objectif sur l'équipe" et qu'il a su "analyser nos prestations et essayer de voir comment on peut les corriger, même si on sait que ce n'est pas une science exacte. IL a un vrai projet, ça a été décisif".

Prenant la parole, Xavier Collin a mis en avant ce projet : "je dirais générosité, combativité, avec une équipe disciplinée sur le plan défensif, créative et généreuse sur le plan offensif. Il faudra être performant dans l'utilisation du ballon et avoir des joueurs qui se projettent vers l'avant".

Arrivé ce lundi matin à Orléans, et présenté au staff dans la foulée, le vosgien d'origine va désormais s'atteler à la tâche : il aura un adjoint à ses côtés, pour remplacer Laurent Strzelczak, remercié.

Avec quel groupe ?

L'effectif orléanais se composé de "20 joueurs plus trois gardiens" selon Philippe Boutron. Il va s'attendre à des départs, "quatre ou cinq joueurs", ajoute le président qui souhaite s'appuyer aussi sur des prêts. Mais il n'y aura des arrivées que s'il y a des départs. La défense sera forcément renforcée puisqu'avec "40 buts encaissés et 11 défaites, on ne peut pas monter", a rappelé Philippe Boutron.

La reprise de l'entraînement est prévue le 30 juin prochain avec cinq ou six matches de préparation, "les dates sont calées mais il reste à valider les adversaires".