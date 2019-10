VIDÉO - Zlatan Ibrahimovic inaugure sa statut à Malmö en Suède

Désormais, si vous allez à Malmö, à l'extrême Sud de la Suède, vous pourrez poser devant la statue du footballeur Zlatan Ibrahimovic. Une oeuvre en bronze de 2,7 mètres et 500 kilos dans la ville natale de l'ancien internationale aux 116 sélections, et 62 buts. C'est la Fédération suédoise a pris l'initiative d'ériger cette statue, inaugurée devant une foule de fan ce mardi 8 octobre.

Zlatan Ibrahimovic en a profité pour prononcer un discours "Si je peux le faire, vous le pouvez aussi !" et se faire plaisir avec un petit bain de foule et quelques autographes. Quant à savoir si la statue est ressemblante ou non, on vous laisse vous faire votre propre avis, mais les internautes ne semblent ni fans du visage ni... des doigts de pieds. Certains le compare même au buste de Ronaldo qui avait fait polémique

VIDÉO - Inauguration de la statue de Zlatan Ibrahimovic à Malmö