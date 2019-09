VIDÉOS - 100e match des Bleus au Stade France : les cinq matches historiques de l'équipe de France sur sa pelouse

Et vous, quel est votre meilleur souvenir au Stade de France ? Dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020, la France dispute mardi face à Andorre le 100e match de son histoire sur sa pelouse.

Si cette enceinte de 80.000 places située à Saint-Denis en région parisienne est souvent décriée pour son manque d'ambiance, elle a été le lieu des plus grands exploits des Bleus.

France 98 et la finale de rêve contre le Brésil

Stade de France rimera à tout jamais avec "première Coupe du monde des Bleus". Organisatrice de "son" Mondial, la France est allée au bout de la compétition en battant le Brésil dans une finale de rêve (3-0) avec un doublé de Zinedine Zidane. Et le célèbre chant "Et 1, et 2, et 3-0 !" a retenti dans l’enceinte le 12 juillet 1998. Pour l'éternité.

La "remontada" contre l'Ukraine

Un barrage complètement fou. Après avoir perdu à l'aller (2-0), la France doit créer l'exploit face à l’Ukraine au Stade de France.

Dans une ambiance de folie, les Bleus inversent la tendance le 19 novembre 2013 grâce à un doublé du défenseur Mamadou Sakho et de l’attaquant Karim Benzema (3-0). Les hommes de Didier Deschamps décrochaient ainsi leur billet pour le Mondial 2014 au Brésil.

France-Espagne, premier match au Stade de France

Vous souvenez-vous du premier match joué au Stade de France ? C'était France-Espagne le 28 janvier 1998 à tout juste six mois du coup d’envoi de la Coupe du monde en France. Et comme un symbole, c'est Zinedine Zidane qui marquait l'unique but de la rencontre sur une pelouse gelée.

La main de Thierry Henry

Honteuse ou nécessaire ? Autre barrage et autre victoire au Stade de France lors de France-Irlande le 18 novembre 2009. Grâce à une main de Thierry Henry pour contrôler le ballon et faire une passe décisive à William Gallas, les Bleus ont décroché leur ticket pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud.

La plupart des spectateurs présents au stade n'ont pas vu ce geste qui fera vivement réagir le monde du football mais aussi celui de la politique.

La finale perdue lors de l'Euro 2016

Sans doute le match le plus frustrant. Comme en 1998, la France atteint la finale de la compétition qu'elle a organisée. Sauf que cette fois c'est l'Euro 2016 et que c'est le Portugal en face.

Les hommes de Didier Deschamps étaient favoris face à une équipe privée de Cristiano Ronaldo, blessé en première période. Après un poteau d'André-Pierre Gignac, la France s'incline lors de la prolongation sur une frappe d'Eder. Les Bleus étaient à un cheveu de remporter leur troisième compétition de rang à la maison après l'Euro 1984 et le Mondial 1998.

Le Stade de France fait partie de notre patrimoine — Hugo Lloris, le capitaine des Bleus

Au-delà des exploits sportifs, le Stade de France a malheureusement aussi vécu une soirée tragique avec les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Lors de France-Allemagne, une explosion a retenti jusque dans l'enceinte. C'était l'un des terroristes qui s'était fait exploser aux abords du stade.

Le match est allé jusqu’au bout (2-0) et les spectateurs ont été évacués jusque tard dans la nuit.