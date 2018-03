Dans le match amical qui opposait, ce vendredi soir, la France à la Colombie au Stade de France, les Bleus ont été battus par la Colombie 3 à 2. Giroud a marqué son 30ème but en sélection, et Lemar a marqué le deuxième but des Bleus.

Ce vendredi soir en match amical, la France a été battue par la Colombie (3-2) au Stade de France. Giroud a marqué son 30ème but en sélection, et Lemar a marqué le deuxième but des Bleus. Avant le match, une minute de silence a été observé en hommage aux victimes des attaques terroristes de l'Aude, qui ont fait trois morts et seize blessés ce vendredi. Mardi, l'Équipe de France se rend en Russie pour une autre rencontre amicale avant la coupe du monde de cet été.

Le troisième but de la Colombie sur penalty

A la 85ème minute, la Colombie obtient un penalty après une faute d'Umiti sur Izquierdo. Quintero marque pour son camp. Lloris plonge sur sa gauche, mais le gardien français est légèrement trop court.

Le deuxième but de la Colombie, qui égalise

A la 62ème minute, c'est Falcao qui égalise pour la Colombie. Rodriguez, sur le côté droit, a servi Falcao en retrait. Lloris ne parvient pas à stopper le ballon, qui file tout droit dans le fond du filet.

Le premier but de la Colombie

A la 28ème minute, Muriel marque le premier but colombien, dans le deuxième temps d'un corner. Muriel centre devant le but, et le ballon frappe le petit filet opposé, surprenant le gardien français Hugo Lloris.

Le but de Lemar

A la 26ème minute, c'est Thomas Lemar qui marque un deuxième but pour les Bleus. Sur une contre-attaque initiée par Sidibé, Griezmann talonne pour Mbappé, qui fixe dans l'axe et sert Lemar. Ce dernier conclut d'une puissante frappe croisée du gauche.

Le but de Giroud, son 30ème en sélection

Dès la onzième minute du match, Olivier Giroud a marqué un but pour les Bleus, son 30ème en sélection. Il rejoint Just Fontaine et Jean-Pierre Papin au 5ème rang des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Giroud, 31 ans et 70 sélections, a marqué de près, après un centre de Lucas Digne mal repoussé par le gardien. Si l'attaquant de Chelsea marque à nouveau en équipe de France, il égalera les 31 réalisations en Bleu de Zinédine Zidane.

Une émouvante minute de silence pour les victimes des attaques de l'Aude

Avant le match, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes des attaques terroristes de l'Aude, qui ont fait trois morts et seize blessés ce vendredi. A l'issue de cette minute de silence, le public a chaleureusement applaudi.

Prochain rendez-vous pour les Bleus dès mardi face à la Russie

Après ce match contre la Colombie au Stade de France, la France se rend en Russie pour une autre rencontre amicale mardi. Il s'agit du dernier rassemblement de l'équipe de France avant le 15 mai et la publication de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde l'été prochain.