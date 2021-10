EN IMAGES - ASSE : revivez la folle soirée des Verts face à Angers

Retardé d'une heure, le coup d'envoi du match entre l'ASSE et Angers a été perturbé par l'envoi de fumigènes sur la pelouse ce vendredi soir

Les CRS autour de Claude Puel avant la rencontre entre l'ASSE et Angers

L'ambiance s'annonçait tendue. Elle l'a été. Aux banderoles de défiances contre "l'entraineur, les dirigeants et les joueurs" dans les deux Kops, ont succédé des jets de fumigènes sur la pelouse qui ont retardé le début de la rencontre d'une heure. Revivez cette folle soirée en photos et en vidéos avec notre partenaire En Vert et contre tous :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après avoir signifié leur colère et leur ras-le-bol en désertant les parties basses des deux Kops, les supporters reprennent leurs places habituelles. Mais c'est à ce moment-là que la soirée va basculer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des dizaines de fumigènes atterrissent sur la pelouse et des CRS prennent place derrière la ligne de touche devant les bancs des deux équipes. Des "Puel démission" descendent des tribunes et dans ce contexte insurrectionnel l'arbitre de la rencontre décide de renvoyer les deux équipes aux vestiaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après la réparation des filets du but devant le Kop Nord brulés par les jets de projectiles, le match peut reprendre. Avec très exactement 59 minutes de retard et cet avertissement lancé au public du Chaudron : "Au moindre nouvel incident le match sera définitivement arrêté".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le deuxième but angevin de nouveaux fumigènes seront lancés depuis le Kop Nord. Leur évacuation rapide n'entrainera pas l'arrêt définitif du match.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Revenu de l'enfer, menés deux buts à zéro, les Stéphanois viennent saluer le Kop Nord à la fin du match. Ce but de Mickaël Nadé dans les derniers instants a probablement évité de nouveaux débordements.