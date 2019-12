[VIDEOS] Coupe de France : Le rêve se réalise pour l'Aviron Bayonnais qui recevra Nantes

La magie de la Coupe de France a encore opérée ce lundi 9 décembre. Parmi les heureux élus, l'Aviron Bayonnais Foot. L'équipe de Nationale 3 (5e niveau), qui rêvait d'affronter une Ligue 1 à Bayonne en 32e de finale, a été exaucée. Le tirage au sort lui a désigné le FC Nantes. Le match se jouera le samedi 4 ou plus vraisemblablement le dimanche 5 janvier au stade Jean-Dauger.

Les Bayonnais exultent. Ils vont affronter l'une des meilleures équipes du football français actuellement (6e du classement de Ligue 1) dans un stade Jean-Dauger, habituellement dévoué au rugby, qu'ils espèrent plein et en fête.

On est super contents, un gros club... on espère maintenant remplir le stade de Jean-Dauger et faire la fête