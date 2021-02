VIDEOS - FC Metz : un hélicoptère pose la dernière partie de la tribune Sud au Stade Saint-Symphorien

C'est une étape majeure dans le chantier de la tribune Sud du Stade Saint-Symphorien : un hélicoptère a été spécialement dépêché par le FC Metz pour récupérer des poutres métalliques au sol et les livrer sur le toit. Une opération "de grande ampleur", selon le directeur de l'organisation et de la sécurité du club, qui a duré trois heures. L'hélicoptère a effectué, précisément, 26 rotations. Sur le toit, six cordistes se tenaient prêts à réceptionner les pièces métalliques. Au total, 10 personnes ont été mobilisées pour assurer l'opération de grande hauteur : 4 se trouvaient au sol pour sécuriser le plan de vol.

Terminer la charpente

"Ces poutres métalliques viennent finaliser la charpente secondaire, tout au bout de la toiture de la tribune Sud. Ces éléments, poutre métallique et charpente secondaire, viendront nous permettre de poser une tôle translucide et de finaliser l'ensemble de la couverture sud", explique Jean-François Girard.

La tribune sud du stade Saint-Symphorien. © Radio France - Marianne Naquet

Le club a dû donc faire appel à un hélicoptère."Suite aux travaux de l'angle sud ouest, on n'avait pas de place suffisante pour positionner une grue pour alimenter le bout de la toiture, donc l'hélicoptère était la seule solution pour finaliser la charpente secondaire", détaille le directeur de l'organisation et de la sécurité du club. A l'origine, cette opération était prévue avant, mais il a fallu attendre des conditions météorologiques optimales.

Une fois ces poutres assemblées, la charpente terminée et la couverture du toit achevée, le club s'attaquera à d'autres travaux, des travaux de cosmétique : la pose de la sonorisation, la pose d'écrans pour avoir "une tribune multifonctionnelle qui puisse accueillir et travailler toute l'année. Ce qu'il faut retenir, c'est que le stade sera plus accueillant pour l'ensemble des spectateurs", précise Jean-François Girard.

La tribune Sud doit être terminée mi-avril. Le FC Metz espère pouvoir y accueillir du public si les conditions sanitaires le permettent. 7 200 supporters pourront s'y asseoir. Au total, une fois les travaux terminés, ce sont 32 000 spectateurs qui pourront venir assister aux matchs dans tout le stade, contre 24 700 avant les travaux. En parallèle, les travaux de l'angle sud ouest continuent : les élévations sont en train de se faire. Les spectateurs auront ainsi plus de confort.