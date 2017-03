VIDÉOS Finale Coupe de la Ligue PSG - Monaco : Ça passe ou ça casse pour Paris

Ce samedi à Lyon, le football français va vibrer avec une finale de la Coupe de la Ligue XXL. A 21heures, le PSG affronte Monaco. La pression est clairement sur les Parisiens qui, un mois après Barcelone, à l'occasion de se refaire "un peu" une santé face à des Monégasques en pleine forme.

C’est clairement la finale de Coupe de la Ligue rêvée pour les amateurs de football français : Monaco le leader de la Ligue 1 qui affronte Paris son dauphin à 3 points. Une rencontre de très haut niveau qui arrive juste après la trêve internationale. Les parisiens jouent gros sur ce match, en cas de défaite le club de la capitale pourrait replonger dans la dépression. Un Paris-Saint-Germain qui est triple tenant du titre et qui va jouer ce soir sa 8ème finale de Coupe de la Ligue (6victoires, 2 défaites).

"La pression est sur Paris"

Pour la première fois de son histoire, la Coupe de la Ligue est délocalisée en province. Lyon s'est porté candidat. C'est donc le Parc OL qui va accueillir cette finale. Pour accueillir tout ce beau monde, la ligue de football professionnel a nommé Youri Djorkaeff (ancien du PSG et Monaco) comme ambassadeur. Nous lui avons demandé qui a le plus de pression sur cette finale entre Monaco et le PSG, voici sa réponse en vidéo.

"Un match difficile, serré"

Kevin Trapp, le portier parisien s'est présenté face à la presse ce vendredi. Il n'a pas caché que paris jouait gros sur ce match face à Monaco en finale de la Coupe de la Ligue. Pour lui, le match s'annonce très difficile (en championnat Paris n'a jamais gagné cette saison contre Monaco).

Composition PSG probable pour cette finale

Trapp, Aurier, Maxwell, Kimpembe, Silva, Verratti, Matuidi, Pastore, Di Maria, Draxler et Cavani

PSG - Marquinhos et Krychowiak forfaits pour la finale de #CDL contre Monaco annonce Unai Emery #fbsport #PSGASM pic.twitter.com/ymfFopz74u — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) March 31, 2017

Pour ce match si important pour la suite de la saison, le PSG va pouvoir compter sur le soutien de 12 000 supporters qui font le déplacement à Lyon. Le Parc OL affiche d'ailleurs complet (60 000spectateurs).

PSG vs Monaco, émission spéciale sur France Bleu à Paris dés 20h30 ce samedi, coup d'envoi 21h.