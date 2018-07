Au stade, à la maison, dans les bars et dans les fans zones, il faudra donner de la voix dimanche pour être le 12e homme pour pousser l'équipe de France à décrocher la deuxième Coupe du monde de son histoire.

Au-delà de "La Marseillaise" qui donnera des frissons peu avant le coup d’envoi dimanche à 17h (heure française), d'autres chants sont à connaître. Tour d'horizon.

"Levez les mains l'air, allez, allez, allez"

C'est LA musique incontournable des Bleus : "Magic in the air". Cette chanson du groupe Magic System est diffusée dans le stade à chaque but et victoire des hommes de Didier Deschamps.

On espère que "Levez les mains en l'air, allez, allez, allez !" sera de nouveau repris en chœur par les fans tricolores. Et plusieurs fois.

"Gérard Depardieu, sors-nous ta vodka, on va la gagner chez toi"

Au début, c'était une blague un peu potache lancé par le groupe des Irrésistibles français. Finalement, cette chanson pourrait se révéler prophétique : "Gérard Depardieu, sors-nous ta vodka, on va la gagner chez toi".

Il faut la chanter sur l'air des supporters marseillais qui l'avaient adressée à Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, avant d'aller jouer la finale de la Ligue Europa à Lyon au mois de mai.

"Mbappé, c'est lui patron"

Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont leur chanson depuis ce Mondial. C'est le cas notamment de Kylian Mbappé : l'attaquant des Bleus est le "patron", selon le chant lancé par le magazine spécialisé So Foot, sur l'air de "Volare" des Gipsy Kings.

Et il "va marquer ". Déjà auteur de trois buts, le joueur du PSG serait inspiré de remettre ça en finale pour que ce chant résonne dans tout l'Hexagone.

Deux chansons pour N'Golo Kanté

C'et sans doute le meilleur joueur de l'équipe de France de ce mondial 2018. La preuve : N'Golo Kanté possède deux chansons à sa gloire, nées lors de la compétition. La première a été créée à l'occasion de France-Argentine en 8e de finale (4-3). Sur l'air des "Champs-Elysées" de Joe Dassin.

Autre chanson pour louer milieu de terrain inépuisable de Chelsea, sur l'air de "YMCA" des Village People.

"On a Benjamin Pavard"

Autre chanson : après son but stratosphérique face à l'Argentine (4-3), es supporters tricolores ont créer ce chant en l'honneur de Benjmain Pavard, défenseur des Bleus qui sait mettre des buts, et des bons.

"Samuel Umititi, il m'entraîne au bout de la nuit"

C'est le héros de la demi-finale. D'un coup de tête rageur, Samuel Umtiti face à la Belgique (1-0) a envoyé les Bleus en finale. Du coup, le défenseur a aussi a eu le droit à sa chanson sur l'air des Démons de minuit du groupe "Images".

Et les plus important à connaître, c'est le simple mais efficace "Allez les Bleus". Exemple à France Bleu !

