VIDÉOS - Foot : avant France-Angleterre, l'hommage émouvant du Stade de France aux victimes des attentats

Avant le match amical qui oppose la France et L’Angleterre au Stade de France ce mardi soir, le public a chanté "God Save The Queen", en hommage aux victimes des attentats de Manchester et Londres. Un avant-match sous le signe de l'émotion, en présence d'Emmanuel Macron et de Theresa May.

Avant le coup d'envoi du match amical France-Angleterre, ce mardi soir au Stade de France, le public a entonné l'hymne britannique, "God Save The Queen", en hommage aux victimes des attentats de Manchester et Londres. Le président Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May ont assisté, solennels, à ce moment. Pour permettre au public de reprendre en chœur, les paroles de "God Save The Queen" ont été diffusées sur les écrans géants du stade.

Un God save the Queen à vous mettre des frissons. #FRAANG 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/wkfDU2bQ2U — Martin Mosnier (@MM_eurosportfr) June 13, 2017

"Don't Look Back in Anger" d'Oasis pour la sortie des joueurs

La sortie des joueurs s'est, elle, déroulé sur la chanson "Don't Look Back in Anger" du groupe mancunien Oasis, joué par les musiciens et le chœur de la Garde républicaine. Le public a entonné la chanson en chœur, larmes aux yeux ou poing levé pour de nombreux supporters, certains brandissant des banderoles d'hommage. La garde Républicaine a été applaudie par Emmanuel Macron et Theresa May.

"Don't Look Back In Anger" résonne dans le Stade de France pour ce France - Angleterre #FRAANG https://t.co/SQ8MCbDlG8 — Equipe de France (@equipedefrance) June 13, 2017

Des joueurs fraternels pour la minute de silence

Une minute de silence a également été observée par les joueurs et le public du match. Avant cette minute de silence, les joueurs des deux équipes ont été mêlés les uns aux autres en signe de fraternité.

Le protocole bousculé

Pour l'occasion, le protocole habituel, qui voit l'équipe visiteuse entonner son hymne avant celui de l'équipe à domicile, a été bouleversé. "God Save The Queen" a été joué après La Marseillaise. Le milieu des Bleus Blaise Matuidi avait "incité" dimanche le public du Stade de France à chanter l’hymne anglais au moment du match. La France n'a pas oublié les hommages en Angleterre après les attentats de novembre 2015. Le 17 novembre 2015, le public de Wembley avait rendu hommage aux victimes des attentats en France en chantant la Marseillaise.

Un match sous haute sécurité

Près de 1.100 policiers, dont un détachement du Raid, et un dispositif anti-drones étaient déployés au Stade de France pour la sécurité du match. "Près de 1.100 policiers seront engagés, parmi lesquels des fonctionnaires des différentes directions de la préfecture de Police, un détachement du Raid, des agents du déminage et un dispositif anti-drones", avait indiqué un communiqué de la préfecture de police.