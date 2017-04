VIDÉOS - Ligue 1 : les enjeux du sprint final analysés par les journalistes de France Bleu

Alors que la 32e journée de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi, francebleu.fr fait le point sur la course au titre, à l'Europe et la lutte pour le maintien. Les journalistes de France Bleu livrent leurs analyses sur le club qu'ils suivent pour le sprint final de cette saison 2016-2017.

A l'issue de la 31e journée de Ligue 1 qui s'est jouée le week-end dernier, les écarts qui se sont creusés sont-ils définitifs avant la fin de la saison le 20 mai prochain ? Quelles sont les équipes qui peuvent encore prétendre au titre, celles qui visent l'Europe et celles qui jouent leur survie dans l'élite alors qu'il reste sept journées à disputer ? Les journalistes de France Bleu qui suivent quotidiennement le club de leur région font le point.

Rappel : la victoire vaut 3 points, le match nul 1 point et la défaite 0.

Monaco et Paris dans la course au titre, Nice en embuscade

Le trio Monaco-Paris-Nice a fait la course en tête depuis le début de la saison. Et le titre de champion de France devrait se jouer entre le club du Rocher et celui de la capitale qui comptent tous les deux un match en retard et qui se livrent un duel à travers les différentes compétions.

Le classement avant la 32e journée de Ligue1 - LFP

Avantage ASM. Leader, Monaco (1er, 71 points) compte trois points d'avance sur le PSG (2e, 68 points). Les hommes de Leonardo Jardim ont même "trois points et demi" d'avance si l'on prend en compte leur différence de buts (+61) bien supérieure à celle du club parisien (+39). Et surtout, ils ont leur destin entre leur mains et devront faire au moins deux faux pas pour que leur rival puisse espérer revenir. D'autant quel le calendrier monégasque n'est pas trop compliqué avec "seulement" les matches contre Dijon et à Nancy qui jouent leur maintien et contre Lyon et Saint-Etienne qui rêve encore d'Europe. Seule inconnue : le quart de finale de Ligue des Champions à disputer contre Dortmund va-t-il laisser des traces dans le sprint final en championnat ?

C'est aussi psychologiquement que Paris espère faire craquer le leader monégasque. Vainqueur avec la manière de Monaco en finale de la Coupe de la Ligue, le PSG espère en remettre une couche en demi-finale de la Coupe de France pour coiffer son rival à la photo-finish et conserver son titre de champion de France. D'autant que Paris a vu son horizon se dégager avec son élimination de la Ligue des Champions à Barcelone pour se concentrer presque uniquement sur le championnat.

Le calendrier de Monaco : va à Angers, reçoit Dijon, va à Lyon, reçoit Toulouse, va à Nancy, reçoit Lille, va à Rennes, reçoit Saint-Etienne (date indéterminée)

: va à Angers, reçoit Dijon, va à Lyon, reçoit Toulouse, va à Nancy, reçoit Lille, va à Rennes, reçoit Saint-Etienne (date indéterminée) Le calendrier de Paris : reçoit Guingamp, va à Angers, va à Metz, reçoit Montpellier, va à Nice, reçoit Bastia, va à Saint-Etienne, reçoit Caen

Et si l'OGCN jouait les trouble-fêtes ? Nice (3e, 67 points) espère bien s'inviter dans le duel Monaco-Paris jusqu'à la fin de saison. Après avoir sécurisé leur 3e place sur le podium synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions (avec 13 points d'avance sur le poursuivant lyonnais), les Aiglons aimeraient grappiller au moins une place. Et pour cela, ils ont coché la réception de Paris dans leur calendrier pour essayer de frapper un grand coup. Mais le reste de la saison s'annonce compliqué avec des déplacements à Marseille, Lyon et Lille. Compliqué mais pas impossible.

Le calendrier de Nice : va à Lille, reçoit Nancy, va à Toulouse, reçoit Paris, va à Marseille, reçoit Angers, va à Lyon

Lyon (quasi) en Ligue Europa, Bordeaux et Marseille dans la course à l'Europe

L'attribution des places européennes dépend des vainqueurs de la Coupe de la Ligue (Paris) et la Coupe de France (Monaco, Paris, Guingamp, Angers sont encore en lice). Si les trois premières places du championnat sont qualificatives pour la Ligue des Champions, les 4e et 5e places donnent le droit de disputer le tour préliminaire pour espérer jouer la Ligue Europa. Seul le vainqueur de la Coupe de France est directement qualifié pour la phase de poules de cette compétition. Si Monaco ou Paris remporte la Coupe de France, la place en Ligue Europa sera alors attribuée à l'équipe qui termine 6e de Ligue 1.

Les équipes en course pour l'Europe avant la 32e journée de Ligue 1 - LFP

Lyon (4e, 54 points) occupe actuellement la place au pied du podium... et ne devrait plus en bouger avec ses 7 points d'avance sur son poursuivant marseillais et ses 13 unités de retard sur Nice. L'OL ne devrait donc pas disputer la Ligue des Champions et va essayer de se consoler en cette fin de saison sur un beau parcours en Ligue Europa avec son quart de finale qui l'attend face à Besiktas. Le club de Jean-Michel Aulas pourrait jouer les juges de paix dans la course au titre avec la réception de Monaco et celle de Nice lors de l'ultime journée.

Le calendrier de Lyon : reçoit Lorient, va à Bastia, reçoit Monaco, va à Angers, reçoit Nantes, va à Montpellier, reçoit Nice

Derrière, Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne se tiennent dans un mouchoir de poche dans la course à l'Europe.

L'OM (5e, 47 points) veut retrouver l'Europe. Avec l'arrivée de Frank McCourt à la tête du club, Marseille doit cravacher dans le sprint final pour vibrer au rythme des soirées européennes de la Ligue Europa... en attendant peut-être la musique de la Ligue des Champions. ET pour cela, les hommes de Rudi Garcia ont un calendrier abordable avec au programme deux adversaires directs dans la course à l'Europe : Saint-Etienne et Bordeaux.

Le calendrier de Marseille : va à Toulouse, reçoit Saint-Etienne, va à Nancy, va à Caen, reçoit Nice, va à Bordeaux, reçoit Bastia

Du côté de Bordeaux (6e, 46 points), le calendrier va crescendo. Après avoir affronté des équipes qui voudront assurer leur maintien (Metz, Bastia, Dijon), les hommes de Jocelyn Gourvennec disputeront deux "finales" dans cette course à l'Europe face à Saint-Etienne et Marseille. Les Girondins savent ce qui leur reste à faire.

Le calendrier de Bordeaux : reçoit Metz, va à Nantes, reçoit Bastia, va à Dijon, va à Saint-Etienne, reçoit Marseille, va à Lorient

Saint-Etienne (7e, 44 points) compte actuellement trois points de retard sur Marseille et Bordeaux mais possède deux atouts : une meilleure différence de buts (+10) et un match en retard. La mauvaise nouvelle, c'est que l'adversaire s'appelle Monaco. Et que le reste du calendrier s'annonce dantesque avec Paris, Marseille et Bordeaux. L'ASSE devra sortir le grand jeu dans le sprint final espérer décrocher une place européenne.

Le calendrier de Saint-Etienne : reçoit Nantes, va à Marseille, reçoit Rennes, va à Guingamp, reçoit Bordeaux, reçoit Paris, va à Nancy, va à Monaco (date indéterminée)

Les autres équipes semblent hors-jeu dans la course à l'Europe. Guingamp (8e, 41 points) peut espérer un exploit en Coupe de France pour se qualifier directement pour la Ligue Europa.

Bastia et Lorient déjà condamnés, Nancy en ballotage ?

Cette saison, seules les deux dernières formations sont automatiquement reléguées. La 18e s'offre un match de barrage face au 3e de Ligue 2. Jamais la lutte pour le maintien n'aura été aussi intense avec quatre équipes qui se tiennent en quatre points : Bastia, Lorient, Nancy et Dijon.

Les équipes du bas de tableau avant la 32e journée de Ligue 1 - LFP

Des équipes les plus mal classées, Bastia (20e, 25 points) semble filer tout droit en Ligue 2. La lanterne rouge n'a pas gagné un match en 2017 et va-t-elle en remporter un au vu de son calendrier cauchemardesque avec quatre "gros" à affronter (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux) et un match face à Lorient (19e, 28 points) pour (peut-être) une "finale pour le maintien" .

Les Merlus ont obtenu une victoire très précieuse contre Caen lors de la dernière journée pour céder la dernière place au club corse. La dernière ligne droite s'annonce indécise pour le club breton avec deux dernières journées qui s'annoncent irrespirables à Bastia (match de la survie ?) et contre Bordeaux, prétendant à l'Europe.

Le calendrier de Bastia : va à Dijon, reçoit Lyon, va à Bordeaux, reçoit Rennes, va à Paris, reçoit Lorient, va à Marseille

: va à Dijon, reçoit Lyon, va à Bordeaux, reçoit Rennes, va à Paris, reçoit Lorient, va à Marseille Le calendrier de Lorient : va à Lyon, va à Montpellier, reçoit Metz, va à Nantes, reçoit Angers, va à Bastia, reçoit Bordeaux

Actuel barragiste, Nancy (18e, 28 points) a une fin de saison dantesque avec au menu quatre grosses écuries (Monaco, Nice, Marseille, Saint-Etienne). Seule consolation : trois réceptions pour ces rencontres. Après une série de neuf matches sans succès, l'ASNL va devoir rallumer le contact pour rester dans l'élite et espérer au moins disputer le match de barrage.

Encore en danger, Dijon (17e, 29 points) ne compte qu'un point d'avance sur la place de barragiste. Mais le DFCO possède la meilleure différence de buts des équipes mal classés (-9), ce qui pourrait suffire à garder la tête hors de l'eau en fin de saison.

Le calendrier de Nancy : reçoit Rennes, va à Nice, reçoit Marseille, va à Metz, reçoit Monaco, va à Dijon, reçoit Saint-Etienne

: reçoit Rennes, va à Nice, reçoit Marseille, va à Metz, reçoit Monaco, va à Dijon, reçoit Saint-Etienne Le calendrier de Dijon : reçoit Bastia, va à Monaco, reçoit Angers, reçoit Bordeaux, va à Guingamp, reçoit Nancy, va à Toulouse

A l'image de Toulouse, Rennes et Angers, les autres équipes comme Caen (16e, 32 points) Montpellier (15e, 33 points), Metz (14e, 35 points et un match en retard contre Paris) et Lille (13e, 37 points) vont tenter de grappiller un maximum de points à droite et à gauche pour assurer mathématiquement leur maintien.