VIDEOS - Football : dix ans après l'épopée de l'US Quevilly en coupe de France, les souvenirs restent intacts

Dix ans, dix ans après l'épopée de l'US Quevilly en coupe de France, les souvenirs restent intacts pour les principaux acteurs. Les supporters comme les joueurs. "Ce que j'ai envie de retenir c'est l'aventure humaine, cette envie de partager cela avec tout un peuple, cette communion que l'on a eu sur trois, quatre mois, ça a dépassé le football à ce moment-là", se souvient avec émotions Grégory Beaugrard, le capitane Jaune et Noir en 2012.

"On donnait tout, mais tous ensemble"

Pour arriver à ce fameux 28 avril 2012, jour de la finale, les joueurs de Régis Brouard ont déjà dû se défaire d'Angers en seizièmes de finale de la coupe de France. Angers évoluait alors en Ligue 2, l'USQ en National. Victoire des Jaune et Noir 1-0. Mais l'histoire va surtout s'écrire à partir des quarts de finale. Et ce choc face à Marseille le 20 mars 2012 au stade d'Ornano à Caen.

"J'étais mis en avant parce que j'étais mis capitaine mais dans ce groupe-là on était plusieurs à prendre la parole. On était tous amis sur et en dehors du terrain. Et sur le terrain on donnait tout mais tous ensemble et c'est peut-être ce qui nous a permis de réaliser cet exploit", ajoute Grégory Beaugrard.

Les Jaune et Noir se défont de Marseille en prolongation (3-2) avec un but d'Ayina à la 117e minute. Le stade d'Ornano explose de joie. "Quand on rentrait contre des Ligue 1. On ne rentrait jamais sur le terrain, on savait que l'on n'avait nos chances, pas beaucoup (rires). On a réalisé quelque part un rêve que l'on osait même pas imaginé, surtout après le coup de sifflet face à Rennes en demi-finales", ajoute le capitaine. Car son équipe a été propulsée en finale par un but magistral d'Anthony Laup à la 90+3.

Un but dont tout le monde se souvient même dix ans après

Dans sa maison située au Havre, Anthony Laup ouvre un placard. Une affiche encadrée où il marque son but face à Rennes le 11 avril 2012, le but du 2-1, celui qui propulse son équipe en finale, au stade de France. "Je ne sais même plus ce que je regardais à ce moment-là. Je ne sais même plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai enlevé mon maillot, je suis parti dans tous les sens, c'était fou", se remémore l'attaquant des jaune et noir.

"A titre personnel, c'est mon meilleur souvenir, même le souvenir de ma carrière. J'ai eu la chance de participer à toute l'aventure, à tous les matchs. Tout cela reste inoubliable. Dix ans après que les gens en parlent encore, ça reste exceptionnel", sourit Anthony Laup. "La dernière fois on disait que l'on était des barjos (rires), mais on a fait quelque chose qui reste exceptionnel pour un club amateur", ajoute-t-il.

Le 28 avril 2012, l'USQ se retrouve en finale de la coupe de France, face à Lyon. "Pour un joueur amateur, on en parle entre nous des fois, il y a des joueurs pro qui ont déjà fait dix, quinze ans de carrière et qui n'ont jamais fait de finale de coupe de France. Nous avons joué devant 80.000 supporters", se rappelle Anthony Laup.

Des supporters avec des ballons de foot dans les yeux

"Pour moi le meilleur match, c'était celui contre Marseille, je me souviens de cette ambiance. C'est la première fois que j'allais dans un gros stade (D'Ornano). L'ambiance était incroyable. En plus l'OM avait gagné la coupe de la Ligue, quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern. Ce n'était pas un petit OM", se souvient Anthony Bosquet.

"Moi j'ai encore des dvds, je les regarde souvent. Et à chaque fois c'est la même émotion. Ton cœur bat à 1000 à l'heure, c'est le stress, limite tu es à la place des joueurs", se souvient en rigolant Vanessa Bouché. L'USQ, c'est "une passion familiale avant tout". "Mon frère y jouait et j'allais dans les vestiaires, j'étais encore dans la poussette", sourit-elle.

Ce parcours "c'était un rêve éveillé, tu n'y crois pas, c'est quelque chose, ça procure quelque chose que tu ne revivras sûrement plus jamais", conclut-elle. Le conte de fée s'est arrêtée en finale. Mais l'histoire, elle, se raconte toujours dix ans après.