VIDÉOS - Football : il y a 25 ans, le FC Nantes décrochait son 7e titre de champion de France

Le 19 mai 1995, le FC Nantes a été sacré champion de France de Division 1, le 7e titre de son histoire. Retour en images sur ce fabuleux titre.

C'était il y a tout juste 25 ans ! Le 19 mai 1995, les Canaris étaient officiellement sacrés champions de France, au terme d'une saison incroyable. Les joueurs du FC Nantes, entraînés par Jean-Claude "Coco" Suaudeau, ont enchaîné 32 matches sans défaite. Ils ont terminé cette saison 1994/1995 avec seulement une défaite au compteur.

A la fin de la saison, les Nantais ont engrangé 79 points, et ont fini tout en haut du classement, loin devant l'Olympique Lyonnais et le PSG. Patrice Loko est désigné meilleur buteur, et Coco Suaudeau est lui sacré meilleur entraîneur.

Au départ, on ne savait pas où on s'embarquait avec ce groupe. - Georges Eo, entraîneur adjoint

Georges Eo, entraîneur adjoint de l'époque, se souvient : "Ça faisait quelques années que les Pedros, Ouedec, Loko, Ferri jouaient ensemble, ils ont été propulsés au plus haut niveau et se sont mis à réciter ce qu'ils avaient appris. C'est la vitesse qui les caractérisait".

La fête à la Beaujoire

Le 27 mai, les Canaris ont retrouvé la Beaujoire, et au terme d'un match remporté face à Cannes (2 buts à 1), ils ont pu fêter leur sacre avec leurs supporters. Les fans des Jaune et Vert ont envahi la pelouse et ont enflammé les rues de Nantes toute la nuit.

Dans les vestiaires, Coco Suaudeau, son adjoint Georges Eo, le président de l'époque Guy Scherrer, et même la ministre de la Santé de l'époque ont tous fini dans la piscine !

Ça a marqué les gens, c'est incroyable ! - Serge Le Dizet, ancien défenseur du FC Nantes

Serge Le Dizet faisait partie de cette équipe victorieuse. L'ancien latéral droit du FC Nantes est étonné et heureux que ce sacre ait autant marqué les esprits : "Ça fait 25 ans déjà et les gens s'en souviennent comme si c'était hier. On ne s'en est peut-être pas rendu compte sur le moment, mais aujourd'hui, je pense que ça a été quelque chose de fort et quelque chose qui est ancré dans la mémoire des gens".