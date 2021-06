VIDÉOS - France Bleu vous dit tout : les règles du foot pour les nuls pour survivre à l'Euro

Alors que l'Euro débute ce vendredi 11 juin et se tiendra dans onze villes différentes, France Bleu vous explique les principales règles du football grâce à une série de vidéos.

Vous ne connaissez rien ou pas grand-chose au football ? Hors-jeu, penalty, corner sont des notions venues d'un autre monde et vous n'osez pas demander à vos ami(e)s de vous les expliquer ? Et vous stressez à l'idée de ne rien comprendre à l'approche de l'ouverture de l'Euro et que la France (presque) entière va parler foot ?

Pas de panique ! Francebleu.fr vous dit tout en vous expliquant les principales règles de ce sport, histoire de survivre durant la compétition (11 juin - 11 juillet).

1. Les joueurs

2. Le terrain

3. Le temps de jeu

4. Les fautes

5. Le but

6. Le hors-jeu

7. Les sorties

8. Le penalty

9. Les arbitres

