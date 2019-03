VIDÉOS - Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue : revivez les trois finales déjà jouées par l'En Avant

Guingamp, France

Soulever un nouveau trophée ! C'est l'objectif des joueurs guingampais samedi 30 mars à Lille. Ils affrontent Strasbourg en finale de la Coupe de la Ligue. Si le club breton n'avait jamais atteint un tel niveau dans la compétition, l'En Avant n'en est pas pour autant à sa première finale de coupe : il en a déjà joué trois, avec plus ou moins de réussite. Retour sur ces matchs en vidéos !

La défaite au bout du suspense face à Nice

Cela reste un souvenir douloureux pour les supporters de l'EAG. En mai 1997, le club accède à sa première finale de Coupe de France, un moment historique ! Après avoir battu Caen, Montpellier ou encore Wasquehal, les Guingampais, ultra favoris, se frottent à l'OGC Nice au Parc des Princes à Paris.

Nice ouvre le score à la 21e minute. En seconde période, Guingamp se ressaisit et égalise à la 78e minute. Finalement, tout se joue aux tirs au but... Et ce sont les Niçois qui en sortent victorieux (4-3) !

Guingamp a l'impression d'être passé complètement à côté de sa finale. Mais rassurez-vous, le succès arrivera quelques années plus tard.

2009, l'année de la Coupe !

Il faut attendre douze ans pour revoir l'EAG en finale de la Coupe de France. Et c'est un duel inédit dans la compétition, car 100% breton, qui se tient en 2009 au Stade de France : les Guingampais, alors en deuxième division, affrontent leur voisin, le Stade Rennais.

Les Costarmoricains ont déjà battu Brest, Sedan, et deux clubs de Ligue 1 : Le Mans et Toulouse. C'est pourtant bien Rennes qui ouvre le score en finale, un but de Bocanegra à la 69e minute. Guingamp réagit rapidement, Eduardo marque seulement trois minutes plus tard. Et c'est encore lui qui donne l'avantage à son équipe à la 82e.

Guingamp soulève donc pour la première fois de son histoire la Coupe de France. Le club est alors le deuxième pensionnaire de Ligue 2 à inscrire son nom au palmarès de la compétition, après Le Havre.

Et de deux pour Guingamp face à Rennes !

En 2014, de retour en Ligue 1, l'EAG se retrouve une nouvelle fois en finale de la Coupe de France. Face à lui, son meilleur ennemi : le Stade Rennais ! Après avoir éliminé Monaco en demi-finales, les Guingampais rêvent de soulever une nouvelle fois le trophée.

L'EAG maîtrise la première mi-temps et est devant à la pause : 1-0 grâce à un but de Martins Pereira à la 37e minute. Très vite après la reprise, Yatabaré offre le doublé aux Guingampais. Les Rennais tentent de se révolter, mais c'est trop tard, l'En Avant soulève la Coupe de France pour la deuxième fois !

Alors, jamais deux sans trois ? Réponse le 30 mars. Avec une victoire, les Bretons peuvent s'offrir un rayon de soleil dans une saison bien triste. Mais face à Strasbourg, les Guingampais, auront fort à faire pour décrocher la Coupe de la Ligue !

Si vous n'avez pas votre billet pour la finale, branchez-vous sur France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel : émission spéciale de 20h à minuit !