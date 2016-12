VIDÉOS - La bonne humeur des supporters irlandais à Bordeaux pendant l'Euro, une belle histoire de 2016

Ils n'ont pas gagné l'Euro mais auront incontestablement été les meilleurs supporters de la compétition. C'est notre belle histoire de l'année 2016 dans le Sud-Ouest : les Irlandais ont laissé un grand souvenir de leur passage à Bordeaux pour l'Euro. Le football comme on l'aime !

S'il ne fallait retenir qu'une image de cette année 2016 à Bordeaux, ce serait très certainement celle-ci : la foule des supporters irlandais, ivres de bonne humeur dans les rues de la ville pendant l'Euro 2016.

A plusieurs reprises pendant la compétition, la "Green Army" s'est faite remarquer pour sa sympathie, son esprit festif et bon enfant, et plusieurs de ses vidéos ont fait le tour de la toile : les supporters irlandais chantent une berceuse à un bébé dans le tram, ils entonnent "stand up for the french police" sous un tunnel, et font la cour à une jeune Bordelaise au son de "I Love You Baby" de Gloria Gaynor devant un pub. Les Verts sont repartis de Bordeaux avec la palme des meilleurs supporters.

De sacrés fêtards qui savent même faire le ménage après la fête...

Juste pour le plaisir en cette fin d'année, retour en quatre actes sur la folle virée des supporters irlandais à Bordeaux, avec une mention spéciale pour Carla et ses 2 millions de vues.

Un grand merci à eux !

1. La drague à l'Irlandaise

La vidéo de Carla, une jeune Bordelaise, gentiment draguée par la foule de supporters irlandais devant le pub le Connemara, aura été vue plus de 2,7 millions de fois. Le journal britannique "Daily Mail" a même envoyé l'un de ses reporters pour la retrouver.

Mais c'est sur France Bleu Gironde que la jeune femme s'est dévoilée le lendemain pour raconter "ce moment de générosité et de joie partagée".

2. "Stand up for the french police"

Autre point d'orgue de cinq jours et cinq nuits de fête devant le Connemara : cette vidéo qui a également fait le tour des réseaux sociaux. Quand les Irlandais chantent à la gloire des policiers français sous le tunnel du tram à Mériadeck.

3. Une berceuse dans le tram

Preuve qu'ils savent aussi être tendre quand il le faut : la scène suivante se déroule dans un tramway de Bordeaux, où des supporters de l’Eire chantent… une berceuse à un enfant.

4. Une chaîne de solidarité pour aider Jamie a retrouver son drapeau

La belle histoire entre Bordeaux et les Irlandais aura même continué après leur passage à Bordeaux : très marqués par cette bonne ambiance, certains n''ont pas hésité à créer une chaîne de solidarité pour l'un d'entre eux, Jamie, ce jeune supporter en fauteuil roulant, devenu la mascotte de l'Eire, qui avait perdu son drapeau au camping de Bordeaux-Lac. La mobilisation permettra de lui fabriquer un nouveau drapeau en moins de 24 heures et de le livrer à son hôtel à Calais, juste avant le match de l'Irlande contre l'Italie à Lille.

Jamie avait lancé un appel sur Facebook.

"On ne voulait pas qu'il parte de Bordeaux avec une mauvaise image de notre région" expliquera Pascal, le graphiste. "Les Irlandais ont donné une tellement belle image des supporters".