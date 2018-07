Le groupe vit (très) bien. Sacrés champions du monde dimanche face à la Croatie (4-2), les Bleus ont fait la fête dans les vestiaires comme le montrent les vidéos postées par les joueurs sur les réseaux sociaux.

Steve Mandanda, le gardien remplaçant, a filmé les Tricolores reprendre le célèbre "We are the champions !", 20 ans après le sacre de la génération Zidane.

Autre chant avec cette vidéo de Presnel Kimpembe, le défenseur et les joueurs reprennent en chœur "Champion du monde" avec son éternelle enceinte qui a servi à mettre l'ambiance durant toute la compétition.

Pogba champion deux étoiles ! A post shared by PEACEMAKER2018 (@peacemakerultra77) on Jul 15, 2018 at 11:30am PDT

Emmanuel Macron est également de la partie. Le milieu Paul Pogba et le défenseur Benjamin Mendy s’amusent à faire un "dab" avec le président. de la République.

Emmanuel Macron a tenu un discours en hommage à un soldat blessé au Mali : "Vous avez fait rêver tout le pays. L’adjudant-chef Cabrita qui est avec nous est un exemple de ça. Il était donné pour mort au Mali, parce qu’il se bat pour le pays. On l’a sauvé, il a perdu une jambe et un bras. J’ai fait sa connaissance au mois de juin. Et on ne voit qu’une chose que son sourire. Je l’ai revu le 13 juillet, il était en fauteuil roulant".

Revivez le match avec les commentaires de Xavier Monferran !

Le replay de l'émission "France Bleu avec les Bleus"