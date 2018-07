Ils étaient pas loin de 10 mille supporteurs réunis devant l'écran géant de la fan zone de Belfort ce mardi 10 juillet 2018. Ils ont vécu et fêté la victoire des Bleus sur la Belgique (1-0) et la qualification en finale de la coupe du monde ce dimanche 15 juillet.

Belfort, France

Quelle ambiance ! Après les matches contre l'Argentine et l'Uruguay, la fan zone de Belfort a cette fois affiché complet. Le parking de l'Arsenal où était installé l'écran géant était juste plein à craquer ce mardi soir pour la retransmission de la demi-finale contre la Belgique. On a vu du bleu, blanc, rouge un peu partout dans la foule, mais aucun supporteur belge à l'horizon.

La ville de Belfort annonçait près de 10 mille personnes présentes ce soir dans la fan zone. Et toutes ont souffert jusqu'au coup de sifflet final après 6 minutes de temps additionnel interminables et insoutenables pour les fans des Bleus. Tout est bien qui finit bien. Le but de la tête de Samuel Umtiti propulse la France vers la 3ème finale de Coupe du monde de son histoire. Elle saura ce mercredi soir qui de l'Angleterre ou de la Croatie se mettra sur sa route pour la priver d'une 2ème étoile sur son maillot.

En attendant, revivez ici les scènes de joie pendant et après le match à Belfort ⚽

La fan zone sur le parking de l'Arsenal à Belfort affiche complet pour la demi-finale contre la Belgique © Radio France - Hervé Blanchard

Hervé, Laurent, Theo, et Jordan déjà à fond derrière les Bleus à la #FanZone au pied du Lion de Belfort#FRABEL#AllezLesBleuspic.twitter.com/OWDM6Nytnn — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) July 10, 2018

La #fanzone au pied du Lion de Belfort en feu après le but d'Umtiti#FRABEL#onestenfinalepic.twitter.com/98xcG4PlC0 — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) July 10, 2018

Ecoutez la joie des supporteurs français au coup de sifflet final au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard Copier

Les rues de la vieille ville de Belfort en liesse après la qualification de la France en finale de la #CoupeDuMonde2018#FRABEL#onestenfinalepic.twitter.com/kad2l6C9Cn — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) July 10, 2018

Revivez le stress des dernières minutes des supporteurs avant la délivrance Copier