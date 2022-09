VIDÉOS - La marée rouge déferle sur Nice avant le match face à Cologne

À quelques heures du match à l'Allianz Riviera face à l'OGC Nice, les supporters du FC Cologne se font voir et entendre en ville et sur la Promenade des Anglais ce jeudi. Plus de 8.000 Allemands ont fait le déplacement pour soutenir les "Boucs" face aux Aiglons.

On pourrait la rebaptiser Promenade des Allemands. Des milliers de supporters du FC Cologne marchent vers l'Allianz Riviera ce jeudi après-midi. Plus de 8.000 sont attendus dans la tribune nord de l'Allianz Riviera pour soutenir les "Boucs" face aux Aiglons. Le rendez-vous était fixé à 13h, place Masséna, pour ces supporters arrivés pour la plupart dès mercredi et qui se sont fait remarquer dans le Vieux-Nice dans la soirée. Ce jeudi matin, on les voyait déjà partout, une bière à la main pour beaucoup. L'ambiance promet d'être bouillante au stade.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix