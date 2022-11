VIDEOS : La première victoire des Bleus en Coupe du monde de foot vécue à Toulouse

Les Bleus prennent seuls la tête de leur groupe D après leur victoire ce mardi soir face à l'Australie 4-1. Après une entame de match difficile-les champions du monde en titre se sont faits surprendre par un but australien à la 9e minute et le défenseur Lucas Hernandez s'est blessé au genou droit- les Français ont su inverser la vapeur, notamment grâce à un doublé d'Olivier Giroud qui devient codétenteur avec Thierry Henry du record de buts en équipe de France (51 buts). Rabiot et Mappé ont signé les deux autres buts.

La soirée vécue au bar Le Melting Pot à Toulouse :

Un joueur acclamé hier soir, Olivier Giroud, auteur d'un doublé :

Un Mondial décrié, mais peu boycotté. Il y avait du monde dans de nombreux bars à Toulouse qui diffusaient le match hier soir

